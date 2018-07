Geen koffie op het kleinste station van West-Brabant: Lage Zwaluwe

De trein richting Dordrecht heeft meer geluk. Eén reiziger stapt de drempel over. Het is Wilma Sulkers (55) uit Lage Zwaluwe die iedere dag de trein naar Dordrecht neemt. "Voor mij is dit station perfect. Ik rij hier met de auto naartoe en binnen twintig minuutjes ben ik op mijn werk. Het is een groot voordeel dat je hier gratis kunt parkeren."



Op perron drie vertrekt de trein naar Arnhem Centraal. Vergeleken met de andere perrons, is het er opvallend druk. Zo'n tien reizigers wachten er op de sprinter. Vrijwel allemaal hebben ze dezelfde bestemming: station Nijmegen. "Ik kom hier normaal nooit", zegt de 18-jarige Jennifer Heikoop. "Maar ik kom net uit België en ben op weg naar de Nijmeegse Vierdaagse. Ik ben toen door iemand op dit station afgezet. Het is klein, ja." Ze is niet de enige die de wandelaars een hart onder de riem gaat steken. De eerdergenoemde Cynthia van Gennep is er eveneens naar op weg. "Familie aanmoedigen", zegt ze. "Gisteren zijn we ook al met de trein geweest. Dat is met deze kleine erbij een stuk makkelijker dan met de auto. Het is een rechtstreekse verbinding, ideaal", wijst ze naar haar kinderwagen.