MOERDIJK - Er komt geen kerstboomverbranding meer in Moerdijk-dorp. De verbranding die nog aanstaande vrijdag zou plaatsvinden, is gecanceld.

,,Zeker na wat er in Scheveningen is gebeurd, hebben we onszelf vorige week achter de oren gekrabd", zegt penningmeester Tineke Lauwers uit Fijnaart. ,,In andere plaatsen is het ook gecanceld om milieuredenen.”

Locatie ongeschikt

De kerstboomverbranding is jarenlang gehouden op de hoek bij Zwaluwsedijk, richting camping de Waterweelde. Tot vier jaar geleden, toen de locatie ongeschikt verklaard werd: de grond was niet meer eigendom van de gemeente, maar van Brabantse Delta. Dat was voor de toen organiserende Stichting Heemkundekring Moerdijk reden om het bijltje erbij neer te leggen.

Niet zo slim

Twee jaar later nam SKW De Klavers de taak over. ,,We hebben toen als locatie voor de Julianastraat gekozen", zegt Lauwers, ,,maar die bleek niet zo geschikt te zijn: er staat daar een snuffelpaal van het haven- en industrieterrein die alarm slaat zodra er bijvoorbeeld een stankgolf overwaait. Dan is een kerstboomverbranding natuurlijk niet handig.”

Bezwaar

De nieuwe locatie zou op de hoek van de Grintweg en de Johan Willem Frisostraat komen. ,,Maar daar bleek - terecht - bezwaar tegen te zijn aangetekend. Dat hebben we vorige week te horen gekregen. Toen hebben we als bestuur besloten om het evenement definitief te cancellen.”

Hakselen

Een kerstboomverbranding in Moerdijk-dorp zit er de komende jaren niet meer in, denkt Lauwers. ,,We hebben bij de gemeente het idee geopperd om volgend jaar bomen te hakselen. Dat is ook leuk voor de kinderen.”

