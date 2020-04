Geen juridische nasleep peperdure opruiming Bult van Pars: ‘De kansen zijn erg klein’

KLUNDERT - De veel duurder uitgevallen sanering van de Bult van Pars in Klundert krijgt geen juridisch staartje. De gemeente Moerdijk onderneemt geen stappen tegen bureaus die bodemonderzoek deden en daarbij veel zwaardere vervuiling over het hoofd zagen.

,,De kansen om een derde partij daadwerkelijk aansprakelijk te stellen zijn erg klein. En mochten er inderdaad fouten zijn gemaakt, dan is het nog maar de vraag of er een financiële compensatie kan worden geëist”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Meer olie en asbest

Bij het afgraven bleek veel meer olie en asbest in de grond te zitten dan gedacht. Het zadelt de gemeente met aanmerkelijk meer kosten op. De eindafrekening moet nog komen, maar in het slechtste geval komt er nog eens 850.000 euro bij op het half miljoen dat er voor was uitgetrokken.

Zeker tien bodemonderzoeken

Quote Mochten er inderdaad fouten zijn gemaakt, dan is het nog maar de vraag of er een financiële compensa­tie kan worden geëist B en W Moerdijk Volgens de gemeente hebben in de loop er der jaren zeker tien bedrijven bodemonderzoeken verricht en hebben die geen van alle ontdekt hoe ernstig de verontreiniging was. Daarom heeft een advocatenbureau de juridische mogelijkheden onderzocht om deze ondernemingen aansprakelijk te stellen omdat ze hun werk niet goed hebben gedaan. Zover komt het dus niet.

Second opinion

De gemeente heeft een second opinion laten uitvoeren naar het laatste bodemonderzoek. Volgens de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is het vrij gebruikelijk dat er verschil is tussen ‘onderzoek’ en ‘praktijk’. ,,Onderzoeken worden namelijk in rasters uitgevoerd en vervuiling is vrijwel nooit gelijkmatig verdeeld.” En daarom is geen sprake van een ‘verwijtbare fout’.

Financieel plaatje

,,Het laten toetsen van het complete onderzoekstraject is omvangrijk met bijbehorend financieel plaatje”, aldus B en W.