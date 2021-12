Geen jubileum, wel een kerstpakket: ‘Mijn moeder geniet elke week als ze kan komen bridgen’

Er mag tóch niet gezwommen worden in de nieuwe Zevenberg­se haven: ‘Er zitten forse risico’s aan’

ZEVENBERGEN - Een fraai openluchtbad op zomerse dagen in hartje Zevenbergen? Daar leek het even van te komen, maar het (water)feest gaat niet door. Zwemmen in de nieuwe haven is te gevaarlijk, meent burgemeester Aart-Jan Moerkerke, die de gemeenteraad donderdagavond van het nut van een zwemverbod wist te overtuigen.

18 december