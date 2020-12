Geen hek rond nieuwe haven in Zevenbergen: ‘Wat reddingsboeien zou wel fijn zijn’

Zaterdagmiddag raakte een hondje te water en dat zorgde voor de nodige consternatie. De drenkeling werd levend en wel door een omstander uit het water gehaald. Op sociale media zoals Facebook vragen mensen zich af of het niet beter is om een hek, leuning of reling te plaatsen om te voorkomen dat mensen of dieren in de havenbak belanden. Zij betwijfelen of de haven nu wel veilig genoeg is.