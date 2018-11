Geen dekens voor Albanezen

Fendertse Piet Hendrikx brengt nieuw kinderboek uit: ‘In mijn verhalen praat ik hetzelfde als hoe ik voor de klas deed’

19 november FIJNAART - De kabouters Polleke en Pelleke hebben bolle, rode wangetjes. Net als de pop die Piet Hendrikx uit Fijnaart 40 jaar geleden van zijn moeder kreeg toen hij als basisschooldocent aan het werk ging. De verhalen voor de boeken verzon hij meestal in de klas, samen met de kinderen. Zo’n 900 had hij er verspreid over de jaren in de klas. In Hendrikx’ derde boek, ‘Polleke en Pelleke zien Sint-Kerst-Pasen’, zijn 40 verhalen gebundeld die te maken hebben met de feestdagen.