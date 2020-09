Geen ‘coronahuur’ voor binnensportverenigingen: ‘Zij lopen al veel inkomsten mis’

De gemeente besloot in april om voorlopig geen huur te innen en een definitieve beslissing te nemen over de huur wanneer de accommodaties weer open zijn. Wethouder Eef Schonenveld (Sportzaken) legt uit: ,,De verenigingen hebben de accommodaties niet kunnen gebruiken. En normaal hoef je niet te betalen voor iets dat je niet gebruikt. We wilden de verenigingen nu zekerheid geven, zij lopen dit jaar veel inkomsten mis.” In totaal loopt de gemeente zelf 11.000 euro aan inkomsten mis door dit besluit.

‘Heel blij’

,,We zijn heel blij dat we geen huur hoeven te betalen over iets wat we ook niet hebben gebruikt”, reageert Lia Schot, voorzitter van sportvereniging Malthastars. Die vereniging maakt gebruik van gymzaal Kerkring in Willemstad. ,,We hadden tegen onze leden gezegd dat ze geen contributie hoefden te betalen en nu hebben we ook geen kosten over die periode.”