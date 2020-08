Geen betere promotie voor Nederland dan ‘The Dutch Way of Life’

interviewMOERDIJK - Bob Buckley (40) en zijn vriendin en zakenpartner Adele Jackson (36) zijn dol op Nederland. De Britten zijn vorig jaar zelfs in Moerdijk gaan wonen, waar ze een mediabedrijf runnen. ‘We are Dutch at heart.’

Vergeet de VVV, vergeet de reclamespotjes op tv met slogans als ‘Er gaat niets boven Groningen’ en ‘Drenthe doét wat met je’. Er is geen betere promotie voor ons land denkbaar dan ‘The Dutch Way of Life’ van Bob Buckley en Adele Jackson. Met hun passie voor ‘hidden Holland’, dus uitdrukkelijk het gewóne en onontdekte Nederland en niet de geijkte toeristische hotspots als Amsterdam en Giethoorn, hebben ze via Facebook een fanclub van duizenden volgers over de hele wereld opgebouwd. Zijn ze mesjogge? ,,Nee, jullie! Jullie Nederlanders weten niet hoe mooi en uniek jullie land is.”

Hoe komt een vlot stel uit de buurt van Manchester terecht in het dorpje Moerdijk? Jullie hebben heel wat uit te leggen.

Bob: ,,In 2012 hebben we ook al in Nederland gewoond. Dat zit zo: ik heb Duits gestudeerd. We zijn samen naar Duitsland gegaan om daar taalscholen op te zetten. We gingen in Enschede wonen, vlak bij de Duitse grens. Toen kwamen we erachter dat Nederland heel anders is dan Duitsland. Wij waren er helemaal weg van. Allemaal vriendelijke mensen. Jullie hebben in Twente het naoberschap! Dat is uniek!”

Uniek? Zo’n buurtgevoel zullen jullie toch ook wel hier en daar in Groot-Brittannië hebben?

Bob: ,,Nee, niet dat ik weet. In elk geval niet waar wij vandaan komen, uit Halifax, vlakbij Manchester. Je wilt daar echt niet wonen, zo somber. Economisch gezien is de toekomst daar niet rooskleurig.”

Wat is er volgens jullie zo goed en zo mooi aan Nederland?

Bob: ,,Jullie zien het mooie niet in het normale. A radio can’t listen to itself, zeggen wij. Maar count your blessings: nergens ter wereld is het zo goed geregeld wat bijvoorbeeld onderwijs, zorg en het rechtssysteem betreft. En, ik zeg het nogmaals: Nederlanders zijn heel vriendelijk en warm. Hier in Moerdijk zwaai ik op straat altijd naar iedereen, en iedereen zwaait terug.”

Waarom zijn jullie in Moerdijk terecht gekomen?

,,Kijk maar om u heen, voel het, ervaar het. It’s a hidden gem, een paradijs. We wonen hier zo rustig.”

Is het de brexit die jullie deze kant op heeft gejaagd?

Bob: ,,Nee, al komt het wel goed uit. Ik zal verder gaan met mijn verhaal, dan begrijpt u het misschien beter. Vanuit Enschede ging ik de omgeving wat verkennen. Denekamp, Ootmarsum, Almelo... Langzaam kreeg ik het besef dat er iets bijzonders aan de hand was: ik voelde me thuis! Kijk naar wat er overal in de wereld gebeurt. Je thuis voelen, dat is zo belangrijk. Ik merkte dat ook als ik weer terugging naar mijn vaderland. Ik miste Nederland.”

Jullie hebben samen de Facebookpagina The Dutch Way of Life. Daarin vertellen jullie over het ‘gewone’ Nederland, buiten de platgetreden toeristische pagina. Jullie komen in de kleinste dorpjes met jullie live-show en camera’s. Dat slaat kennelijk aan, want jullie hebben duizenden volgers. Wanneer kwam het besef dat jullie iets met jullie passie voor Nederland wilden doen?

Bob: ,,Dat was op een fietstocht van Groningen naar Enschede, in 2015. Samen met mijn Nederlandse vriend Gijs fietste ik door de mooiste plaatsjes in Drenthe en Overijssel: Emmen, Borger, Zuidlaren, Annen, Meppel. Het was middenin de zomer, 28 graden, strakblauwe lucht. En niemand te zien. Ik vroeg me af: waar ís iedereen? Nou ja, ik wist het antwoord wel: in Toscane, in de Provence, in Amsterdam - noem maar op. Toen ik dat aan Gijs voorlegde zei hij: ,,Ik heb nog nooit van deze dorpjes gehoord. Weet je wat jij moet doen: een tv-programma maken over Nederland. Daar ben jij geknipt voor.” Dat ben ik trouwens nog steeds van plan. Het gaat er ook zeker komen.”

Dus zo is het begonnen.

,,Ja, die nacht heb ik mijn Facebookpagina The Dutch Way of Life in het leven geroepen. Wat erop moest komen? Gewoon, hoe het leven hier is: een kop koffie drinken op een terrasje, pannenkoeken bakken - dat soort simpele dingen die jullie Nederlanders doen. Geweldig.”

En u kreeg daar op den duur volgers voor?

,,Op den duur? Het explodeerde meteen! Uit heel de wereld wisten ze mijn pagina te vinden. Echt, ik had geen idee dat er zoveel mensen zijn die mijn presentatie van Nederland waarderen. Ook van Nederlanders zelf, die vroeger hier bijvoorbeeld ‘op de Klundert’ gewoond hebben en hun vaderland heel erg missen. Die na de watersnoodramp geëmigreerd zijn naar Australië of Zuid-Afrika en o zo graag terug zouden willen, maar het niet kunnen omdat ze geen geld voor een ticket hebben. Of ik alsjeblieft ook hun dorpje wil opzoeken. Voor hen is dat een soort virtuele vakantie. Hoe blij ze dan zijn als ik dat gedaan heb! Sorry, ik moet zeggen ‘we’, want Adele is erbij gekomen, toen mijn hobby uit de hand liep.”

Adele: ,,Onze missie is de onbekende Nederlandse plekken, verhalen en mensen te ontdekken en in de wereld te zetten, en ook mensen in het buitenland met een emotionele band of passie voor Nederland, een plezier te doen.”

Bob: ,,Ja, daar gaan we voor: the Dutch way of life.”