‘Geen akkoord Havenfront’

Poolse vrachtwa­gen negeert alle stopborden Zevenberg­schen Hoek, moet moeilijke kilometer achteruit

9 januari ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een Poolse bestuurder kwam woensdagmiddag met zijn vrachtwagen vast te zitten in de Zevenbergsche Hoek aan de Driehoefijzersstraat. De bestuurder had alle stopborden genegeerd, die daar speciaal voor vrachtwagens staan. Gevolg was dat hij na een kilometer niet meer verder kon en het hele stuk in zijn achteruit terug moest manoeuvreren, langs alle wegafzettingen en zelfs over de rotonde.