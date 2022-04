Geen 100.000 euro maar ontslag voor manager Moerdijks bedrijf: ‘Raadde cupmaat medewerksters’

Vestingon­der­houd in uitvoering in Klundert: na Stenen Poppen ook sluisje bij Verlaats­heul in de steigers

KLUNDERT - Zo laat het onderhoud jarenlang op zich wachten en zo is er ineens volop werk in uitvoering aan de oude vestingwerken in Klundert. Na de Stenen Poppen staat nu ook de sluis bij de Verlaatsheul in de steigers voor de langverwachte opknapbeurt.

