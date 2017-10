Gedupeerden steenslag Markweg stellen gemeente Moerdijk aansprakelijk

STANDDAARBUITEN - Gedupeerden van steenslag op de Markweg in Standdaarbuiten bundelen de krachten. Ze gaan de gemeente Moerdijk collectief aansprakelijk stellen voor schade die aan hun auto is ontstaan.

,,De gemeente is in gebreke gebleven, onder meer omdat er de eerste dagen geen borden hebben gestaan om automobilisten te waarschuwen hun snelheid te verlagen", zegt Adriënne Oomen van Meldpunt Schade Markweg.

Via deze Facebookpagina hebben zich al ruim zeventig autobezitters gemeld die schade opliepen door een zogeheten slijtlaag. Deze werd afgelopen zomer aangebracht op de Markweg om met steentjes scheurtjes en gaatjes in het wegdek te dichten. Het leidde tot een reeks klachten bij de gemeente over schade door opspattend grind.

Oomen zegt dat er de eerste dagen geen borden stonden om weggebruikers te waarschuwen en dat de borden die daarna kwamen niet altijd goed geplaatst stonden. ,,Ook zegt de gemeente dat de slijtlaag twee keer is ingewalst. Dat is niet waar, er is nooit een wals geweest."

Volgens haar heeft de gemeente even een schadeformulier op de site gezet, maar is die weggehaald. ,,Uit vrees blijkbaar dat dit als schuldbekentenis kan worden gezien. Wij hebben er screen-shots van."

Op initiatief van raadslid Wim de Pijper van Burger Belangen Moerdijk (BBM) kwamen gedupeerden deze week bijeen in Standdaarbuiten. Het liep met acht bezoekers geen storm, zegt hij. Toch heeft ook hij begrepen dat het aantal schadegevallen veel hoger ligt dan de vijftien waar de gemeente het tot nu toe over heeft gehad. ,,Gedupeerden maken er nu zelf verder werk van. Wij kunnen het als politieke partij niet maken om tegen de gemeente te gaan procederen."

De gemeente wijst alle aansprakelijk af en verwijst naar de verzekering. Een slijtlaag is in de ogen van de gemeente een beproefde werkwijze om de levensduur van asfalt te verlengen en bovendien is de klus naar behoren uitgevoerd.