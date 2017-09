Gedupeerde deed beklag bij aannemer en burgemeester: 'Sloop van panden voelde als aardbeving'

ZEVENBERGEN - Sloopwerkzaamheden in het centrum van Zevenbergen voelden voor Anne-Els Timmers uit de Stationsstraat alsof er een aardbeving gaande was.

Anne-Els Timmers (54) raakte vrijdagochtend in paniek toen haar woning annex monument in de Stationstraat in Zevenbergen op zijn grondvesten stond te trillen. ,,Om 7.15 uur begon hier een aardbeving. De balken kraakten, de lampen zwiepten, ik schudde zowat mijn bed uit. Uit angst vluchtte ik uiteindelijk naar mijn kantoor", vertelt ze tijdens haar rondleiding in haar huis uit het jaar 1623.

Procedures

Jarenlange procedures van omwonenden ten spijt, in augustus zijn de bouwactiviteiten op de kruising van de Merodestraat en de Koningin Wilhelminastraat begonnen met het slopen van de opstallen van het oude pand en smederij van Mangnus. Enkele andere bewoners wensten gisteren in dit stadium niet via de media te communiceren. ,,Maar dat ons huis vrijdag schade opliep staat vast", aldus een anoniem echtpaar.

Volgens aannemer Edwin Haast was vrijdag de laatste dag van de sloopwerkzaamheden. ,,Veel puin is toen in de container gestort in plaats van neergelegd", vertelt hij. ,,Toen de bewoonster me 's ochtend belde, heb ik direct de machinist andere instructies gegeven die ook zijn uitgevoerd."

Rustig slapen

De bouw van het appartementencomplex Singelvliet duurt tot maart volgend jaar. ,,De sloopwerkzaamheden zijn het zwaarst voor de omwonenden", weet de aannemer. ,,De bewoners kunnen rustig slapen. De nieuwe fundering bijvoorbeeld wordt gebouwd op mortelschroefpalen. Die werkzaamheden vallen onder de categorie trillingsarm. Verder zal alle schade die aan ons is te wijten door de verzekering worden vergoed."

Toch vreest Timmers dat haar monumentale woning onherstelbaar is beschadigd. ,,Ik keerde vrijdagavond aanvankelijk opgelucht naar thuis", vertelt ze. ,,Maar toen ik goed keek, zag ik in het plafond en in de gevels flinke scheuren en ook deuren en kastjes gaan niet meer soepel dicht." Timmers die een Advies- en Assurantiekantoor heeft, deed zondag haar verhaal aan burgemeester Jac Klijs bij de maandelijkse Zevenbergse kroegtalkshow.