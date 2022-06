Gebruikers De Standaert minst tevreden over voorzieningen

Tractoren­dag brengt niet alleen trekkers naar Willemstad: ‘Onze tractor is een cabriolet’

WILLEMSTAD - Oud en roestig of opgeknapt en voorzien van een nieuwe lak: de tractoren stonden zaterdag tijdens Tractorendag nog net niet op kleur gesorteerd. ,,We hadden gerekend op zo’n 120 trekkers, maar dat groeide al gauw uit tot 175", zegt Kees van Eekelen. Hij organiseert alweer de achttiende editie van het evenement in Willemstad.

19 juni