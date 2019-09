Gebert Kannekens uit Klundert maakt foto's met drones: 'geeft een kick om dingen vanuit ander perspectief te zien'

KLUNDERT - Gerbert Kannekens (44) uit Klundert heeft de dorpen en steden in zijn omgeving al talloze keren vanuit de lucht bekeken en vastgelegd. Hij begon in 2013 met een kleine drone die voornamelijk bestond uit piepschuim en een klein cameraatje had. Nu heeft hij drie flinke drones en maakt hij foto's in opdracht van gemeentes, bedrijven en makelaars.

Zijn favoriete plek om vanuit de lucht foto's te maken? ,,Willemstad is altijd herkenbaar met de contouren van de vesting, al heb ik daar in de afgelopen jaren zoveel foto's gemaakt. Als ik ergens buiten mijn regio kom, probeer ik ook een vlucht te maken als het mooi weer is."

Europese wetgeving

In de afgelopen jaren zijn de wetten omtrent drones aangescherpt. ,,Vooral hobbyisten letten niet zo op de regels", zegt hij. ,,Je mag niet hoger dan 120 meter en niet boven bebouwing vliegen. Volgend jaar komt er een Europese wetgeving voor, dan wordt het weer anders. Ik hou me altijd aan de regels, heb er geen last van. Misschien in commercieel opzicht omdat er bedrijven of hobbyisten zijn die opdrachten aannemen die ze volgens de wet niet mogen doen. Als het niet mag, doe ik het niet.”

Om in de bebouwde kom toch foto's te mogen maken, heeft hij een mast gekocht. ,,Die kan ik tot twaalf meter uitschuiven zodat ik foto's van bovenaf kan maken waar het met een drone niet toegestaan is. Zo heb ik afgelopen jaar op kerstavond in de buurt van Bergen op Zoom opnames gemaakt van het neerzetten van de kaarsjes bij oorlogsgraven."

Monteur bij snoepfabriek