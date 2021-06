Gamen is ongekend populair, ook in de Tune in Zevenbergen: ‘Talenten kans geven zich te ontwikkelen’

ZEVENBERGEN - Niet naar school, niet naar de sportclub, elkaar niet kunnen ontmoeten, bijna altijd thuis. Online gamen was al populair onder jongeren. ,,Maar door corona is het enorm toegenomen. Het is absurd”, zegt Dirk Leijten van meerMoerdijk.

De jongerenwerker is de afgelopen tijd druk geweest met het inrichten van een ‘game area’ in de Tune in Zevenbergen. Vanaf juli kunnen jongeren in een ruimte terecht om te gamen. ,,We hebben daar goede spullen voor staan, grotendeels gesponsord door bedrijven. Maar we gaan veel meer doen dan dat. Verantwoord gamen en de vooroordelen die erover bestaan, komen ook aan bod. En we willen gamen toevoegen aan ons aanbod voor talentontwikkeling.”

Meer opleidingen, meer werk

De populariteit van gamen zal de komende jaren blijven groeien, is de overtuiging van Leijten. Want de techniek staat niet stil. ,,Vroeger had een spelcomputer vier knoppen en dat was het dan. Nu zijn er ongelooflijk meer bewegingen te maken. Er zijn steeds meer opleidingen en daar gaat ook meer werk uit voortkomen. Wij willen jongeren die interesse hebben om die kant op te gaan, graag ondersteunen.”

Leijten denkt bijvoorbeeld aan workshops, in samenwerking met Dynasty e-sports. ,,Hoe maak ik content? Hoe genereer ik meer volgers voor mijn game? En hoe houd ik die vast? Maar we willen ook aandacht geven aan editing en grafische vormgeving.”

Quote Gamen kan jongeren ontspan­ning bieden en het zorgt voor sociale contacten. Maar alles moet in balans zijn

Dirk Leijten, jongerenwerker

Veel vooroordelen

Ook verantwoord gamen komt aan bod, zegt Leijten, zelf ook een gamer. Over gamen bestaan veel vooroordelen. Het zou verslavend zijn, gamers zouden niet sociaal zijn, sommige spellen zouden agressie opwekken.

,,Het zou mooi als we van dat stigma afkomen. Gamen kan jongeren ontspanning bieden en het zorgt voor sociale contacten. Maar alles moet in balans zijn. Dus gamen is prima, als het maar in evenwicht is met school, rust en sport. Dus als iemand veel meer gaat gamen en de schoolprestaties ineens achteruit gaan, moet er een belletje gaan rinkelen. Hierbij kunnen wij ouders en kinderen ondersteunen.”

Het team van meerMoerdijk richt naast jongerenwerk op sport en cultuur. ,,Wij werken met de driehoek thuis, school, vrije tijd. De laatste jaren is daar online bijgekomen. Gamen past daar goed bij.”