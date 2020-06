Gaat Zevenbergs zwembad De Bosselaar nog open of niet?

ZEVENBERGEN - Het is de vraag of zwembad De Bosselaar in Zevenbergen dit seizoen nog open gaat.

De gemeente Moerdijk en zwembadexploitant Optisport zetten in op opening vanaf 1 juli, maar vooralsnog zijn er onvoldoende vrijwilligers voor het extra toezicht bij de entree en op de zonneweide. Die vrijwilligers zijn nodig om de naleving van de coronamaatregelen te controleren, zoals het anderhalve meter afstand houden van elkaar.

Volledig scherm Oproep op FB voor vrijwilligers zwembad De Bosselaar © Florence Imandt

De gemeente en Optisport bespreken momenteel de voorwaarden waaronder het zwembad op 1 juli open zou kunnen. Beide partijen gaan niet nader in op die betreffende voorwaarden, maar uit een Facebook-oproep van de stadstafel Zevenbergen wordt duidelijk dat het onder meer om de beschikbaarheid van vrijwilligers draait.

Optisport zou geen mensen willen inhuren voor toezicht

Volgens David de Jonge, voorzitter van de stadstafel, wil Optisport voor het extra toezicht geen mensen inhuren en omdat er vanwege de coronacrisis minder belangstelling is om te zwemmen, wordt de exploitatie dan een moeilijk verhaal. ,,Optisport heeft de gemeente gevraagd om vrijwilligersinzet en die vraag werd doorgesluisd naar ons. Een oproep leverde geen enkele vrijwilliger op.”

Jammer, maar van de andere kant heeft het zwembad ook ‘een leveringsplicht’, vindt De Jonge. ,,Wij hebben gemeld dat we geen blik vrijwilligers kunnen opentrekken. Er zou nader overleg volgen tussen gemeente en Optisport.”

Volledig scherm De Bergse Ayntia Heck zwemt weer bij De Melanen. Elk zwembad bepaalt zelf of het veilig genoeg is om weer open te gaan. © Peter de Brie

Dat overleg is volgens een gemeentewoordvoerster nog in volle gang. ,,De zwembadexploitanten in onze gemeente mochten vanaf 18 mei de deuren weer beperkt openen als ze zelf vonden dat dat verantwoord kon gebeuren", zegt ze. ,,Uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM en het protocol Verantwoord Zwemmen.”

Zo zijn de Oester in Fijnaart (Stichting Zwembad Fijnaart), de Niervaert in Klundert (Optisport) en Het Buitendiep in Willemstad (Optisport) al open. ,,Optisport vond dat het bij de Bosselaar toen nog niet verantwoord was om open te gaan", zegt de gemeentewoordvoerster, ,,en besloot in overleg met de gemeente voorlopig dicht te blijven. Wij gaan ervan uit dat De Bosselaar per 1 juli weer open gaat.”

'Nog kijken naar dagen en tijdstippen dat De Bosselaar open kan’

Mark de Jong, manager van zowel De Bosselaar in Zevenbergen als Buitendiep in Willemstad en Niervaert Klundert laat in een reactie weten dat het doel is om op 1 juli open te gaan in Zevenbergen. ,,Er moet nog gekeken worden naar de invulling: op welke dagen, op welke tijden en voor welke leeftijden is het bad open? Daarover praten we met de gemeente.”