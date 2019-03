G-bowlen nu bij 4Hoog in Zevenbergen

Nieuwe start

Applaus

Voor de deelnemers is het een moment elkaar te ontmoeten. Ze moedigen elkaar aan en er klinkt applaus bij een goede worp. Rodrico (20) en zijn zus Mayrilia (24), wonend in Klundert, genieten met volle teugen. Rodrico vertelt dat hij bij de gemeente Etten-Leur werkt en lunches voorbereidt op het stadhuis.

Het is hartstikke goed dat mensen met een beperking in het zonnetje worden gezet

Ook werkt hij bij Smaakmakers. ,,Ik vind het leuk dat ze iets voor ons organiseren. Het is hartstikke goed dat mensen met een beperking in ‘t zonnetje gezet worden. Bowlen vind ik leuk; ook voetbal ik bij Virtus.”

Achter de bar

Lisa de Kok woont zelfstandig in Klundert en werkt bij zwembad de Niervaert achter de bar. Geconcentreerd gooit ze de zware bowlingballen en is tevreden met het resultaat.

Rolstoel

Karen woont in het Thomashuis in Oudenbosch en is afhankelijk van haar rolstoel. Bij gebrek aan een oprijplank was de hulp van het personeel nodig om haar rolstoel twee treetjes omhoog te tillen. Vrijwilliger Piet de Vries helpt haar bij haar worpen. Ook zij is blij dat er weer maandelijks gebowld kan worden, ze heeft nu al zin in een volgende keer.