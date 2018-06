Fundag stichting Het Raakt U: 'Zo fijn dat de kinderen hieraan mee kunnen doen'

Toch weer Bietje Koekoek, nu aan de waterkant van de Roode Vaart

14 juni ZEVENBERGEN - Petra Wevers had zich nog zo voorgenomen: de tweede editie van Bietje Koekoek in en rond de oude suikerfabriek in Zevenbergen zou een stuk kleiner van opzet worden. Maar dat voornemen is mislukt. Bietje Koekoek wordt zeker zo groot als vorig jaar, toen het een eenmalig festival zou zijn.