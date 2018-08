'Frisse slok Moerdijks water uit openbare kraan'

Als het aan Cees Huijssoon ligt, beschikt ook de gemeente Moerdijk snel over een tappunt op het openbare drinkwaternet. Het raadslid van Onafhankelijk Moerdijk (OM) vraagt daarom in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens hem telt ons land inmiddels meer dan duizend drinkwatertappunten op het openbare net, in de buurt van plekken als marktpleinen, sportvoorzieningen, recreatieparken of fietspaden. Inwoners, toeristen, wandelaars en fietsers kunnen er gratis hun flesje of bidon met water vullen.