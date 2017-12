Fraudeerde opgepakt raadslid Fred Wozniak 4 ton met twee stichtingen?

Want dat is waar de FIOD de 61-jarige Wozniak van verdenkt. De Stichting Woongenot en de stichting Informatie Technologie Consulting zijn overigens geen ideële stichtingen voor een goed doel. Beiden zijn gevestigd in ‘t Huis Steeland aan de Zuidhaven in Zevenbergen.

De een is opgericht ter oprichting en instandhouding van een bedrijf dat bemiddelt bij de verhuur van woningen, Alfa Wonen. De andere geeft advies over de implementatie van computernetwerken en bekabelingssystemen.

Zoon

Zowel Wozniak als zijn zoon, die geen verdachte is in deze zaak, hebben een rol in de stichtingen en in het verhuurbedrijf. Wozniak als bestuurder, hetzij voorzitter, zijn zoon in een ondersteunende functie.

Op de website van de gemeente Moerdijk, waar alle raadsleden hun nevenfuncties dienen op te geven, staat dat Wozniak 10 uur per week voor de Stichting Woongenot werkte en 5 uur per week voor de Stichting ICT. In beide gevallen kreeg hij daarvoor betaald door zijn eigen stichtingen.

Privérekening

De FIOD stelt dat Wozniak met beide stichtingen meer omzetbelasting terug vroeg van de Belastingdienst dan dat er daadwerkelijk aan omzet werd behaald. Bovendien zou de Zevenbergenaar diezelfde belastingteruggaven hebben overgeboekt naar zijn privérekening.

Dat is de reden dat Wozniak nu wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. Deze feiten zouden in de periode 2012 tot 2017 zijn gepleegd. Wozniak houdt zich overigens ook bezig met mediation. Daar besteedt hij elke week twintig uur aan, zo heeft hij als nevenfunctie aan de gemeente Moerdijk opgegeven.

Eigen woning

Saillant detail is dat Wozniak in juli van dit jaar besloot een deel van zijn eigen woning in Langeweg voor 41.000 euro te verkopen aan zijn eigen vrouw, die daarmee volledig eigenaar van het pand is geworden. Als bestuurder van beide stichting is Wozniak zelf persoonlijk aansprakelijk, maar zijn familieleden niet.

Fred Wozniak stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 op de tiende plaats van Onafhankelijk Moerdijk. Omdat hij - vooral in Langeweg - 164 voorkeursstemmen pakte en omdat OM twee wethouders mocht leveren, kwam hij toch in de negen koppen tellende fractie terecht.

Onafhankelijk

Zijn politieke loopbaan begon in maart 2008 toen hij actief werd voor de fractie van Onafhankelijk Moerdijk. In 2010 kwam hij in de gemeenteraad. Wozniak stapte in november 2016 over naar het CDA. De man uit Langeweg maakte de overstap, omdat hij naar eigen zeggen deel wil uitmaken van een partij met vertegenwoordigingen in Den Bosch en Den Haag. ,,En landelijk ben ik altijd een CDA-man geweest."

In het verleden is Wozniak ook lid geweest van de Raad van Advies van wooncorporatie Brabantse Waard. Toen deze opging in Woonkwartier is Wozniak gestopt met deze nevenfunctie. In 2000 was Wozniak een van de oprichters van de Voedselbank Moerdijk. Eerder dit jaar stopte hij met dit werk.