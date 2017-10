Frans Bauer vereerd door woorden Mick Jagger: 'Leuke opsteker'

video Boren naar aardwarmte in Zevenbergen: 'Wat we hier doen is uniek'

6:00 ZEVENBERGEN - Bij aubergineteler Greenbrothers in Zevenbergen wordt momenteel gewerkt aan een installatie om de kassen te verwarmen met Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA). Het is de eerste keer dat deze techniek wordt toegepast in ons land.