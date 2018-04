Frans Bauer opnieuw op 1 in België

VIDEO Kwart miljard voor stillere goederen­trei­nen die dagelijks door Breda rijden

19 april DB Cargo investeert 250 miljoen euro in zestig stillere locomotieven. Die moeten de geluidsoverlast in steden als Dordrecht, Zwijndrecht, Tilburg en Helmond drastisch doen verminderen. In al die plaatsen denderen treinen dwars door de steden.