Frans Bauer moet naar Chinees na verwonding Mariska: 'Het was een heftige toestand'

Onrust in dorp Moerdijk over afschaffen spreekuur huisarts

13 juli MOERDIJK - Het baart inwoners uit het dorp Moerdijk grote zorgen dat huisartsenpraktijk De Clundert voorlopig geen spreekuren houdt in het dorp. Ronduit ontevreden zijn ze over het feit dat dat niet met de cliënten van de praktijk is gecommuniceerd.