Frans Bauer: de Nikki Terpstra van het levenslied

Huilen

Hij moest er zelf een beetje van huilen, bekent Bauer (44) die toch al heel wat gewend is en ook in België al jaren grote populariteit geniet. Maar dat zijn cd Levenslied zowel in Vlaanderen als in het Franstalige Wallonië nummer één in de Ultratop staat, lukte zelfs Nederlandse sterren als Boudewijn de Groot en Rob de Nijs in het verleden niet.