Foutje bij strooien: dik spoor zout van honderden meters door Zevenbergen

De Schuur biedt met Life on Stage inkijkje in techniek van het theater, en leven nabij de sterren

ZEVENBERGEN - Theater De Schuur in Zevenbergen doet dit jaar voor het eerst mee aan Life on Stage. Wie droomt van een leven in het theater van beeld en geluid of wel eens wil zien hoe dat nou werkt, kan op zondag 29 januari zelf aan de knoppen zitten. En er wordt een videoclip gemaakt.

17 januari