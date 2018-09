Fort Sabina Heijningen: eind dit jaar meer parkeerruimte

Oude Raadhuis Willemstad vol met Stadse Kwasten en Arsenaal-schilders: 'Hier schilderen we elk jaar naartoe'

15:53 WILLEMSTAD - Het zijn allebei al zeker een jaar of dertig schilderclubs in Willemstad. Hét verschil is dat de Stadse Kwatsen uit vrouwen en de Arsenaal-schilders uit mannen bestaan.