Fort Sabina eert gesneuvelde Canadese soldaat Veness: 'Elke herdenkingsdag zit hij in mijn gedachten'

HEIJNINGEN/EDMONTON - Hoewel onze regio dan al bevrijd is, komt op 21 januari 1945 een Canadese trooper om bij een verrassingsaanval van de Duitsers op Fort Sabina; de 21-jarige Walter Veness. Zijn familie en Stichting Fort Sabina vertellen op Bevrijdingsdag zijn verhaal. ,,We zijn zó vereerd dat hij niet vergeten wordt.''

Vanaf 5 mei wordt op het fort een expositie over Veness ingericht. ,,Het is een kleine expositie, maar heel intens'', vindt Reginald van Overveld, gids op het fort. ,,Het verhaal wordt heel persoonlijk verteld, met de charme van oude mensen die herinneringen ophalen. We wilden dit stukje van de oorlog al langer in beeld brengen, want het is redelijk onbekend'', vertelt hij.

,,Brabant was in oktober '44 al bevrijd en iedereen ging er vanuit dat de bevrijding wel door zou zetten, maar dat was op het randje. Als er een paar dingen anders waren gevallen, waren de Duitsers nog teruggekomen. Van die historie is Veness een onderdeel.''

Hinderlaag

Die bewuste nacht in januari liggen de Duitsers op de loer vanaf Overflakkee; ze plannen met stille boten een verrassingsaanval op het fort. ,,De geallieerden hadden de haven van Antwerpen in handen, voor de Duitsers was het essentieel om dat af te snijden'', vertelt van Overveld. ,,Veness werd eigenlijk ontvoerd om informatie los te krijgen over de plannen van de geallieerden.''

Een ooggetuigenverslag van medesoldaat Ernie Schrot uit 1989, gericht aan Walters broer Art Veness, vertelt hoe hij en 'Wally' op patrouille worden gestuurd en vervolgens door de dichte mist in een hinderlaag van de nazi's lopen. Veness wordt daarbij dodelijk geraakt door machinevuur, volgens verschillende bronnen sterft hij op de Duitse boot.

Pijnlijk

Om zijn offer te herdenken, richt Fort Sabina in 2015, 70 jaar na zijn dood, een gedenkteken in. De nabestaanden weten daar op dat moment niets van, omdat het de stichting niet lukt ze te traceren.

Lori Jacobs Veness, dochter van Walters jongste broer Art, wist daarom lange tijd niets van het verhaal van haar oom. Totdat ze in 2016 alsnog benaderd wordt. ,,We wisten dat hij gestorven was in de oorlog, maar niemand in de familie praatte erover omdat het te pijnlijk was.''

Connectie

Ondanks dat ze haar oom dus nooit gekend heeft, voelt ze zich sterk verbonden met hem. ,,Ik weet dat mijn vader heel erg tegen zijn oudste broer opkeek. Dus dat Walter goed herdacht wordt, is voor mij ook een manier om mijn vader te eren.''

Zelf dient ze ook jaren in het Canadese leger, inmiddels is ze met pensioen. ,,Dat zorgde natuurlijk ook voor een extra connectie. Bij elke herdenkingsdag, dat is hier in Canada op 11 november, zit Walter in mijn gedachten.''

Vereerd

Door Van Overveld en wat collega's van het fort, wordt ze in 2017 meegenomen naar de precieze plek voor fort Sabina, waar haar oom sneuvelde. ,,Dat was ongelooflijk emotioneel, daar werd het ineens 'echt'. Ineens begrepen we de man die we nooit gekend hebben.''

Ze bezoekt ook zijn graf in Bergen op Zoom, het bezoek laat een diepe indruk achter. ,,Iedereen daar was goed voor ons. Zijn nalatenschap wordt zo goed verzorgd, en wij wisten er niets van! We zijn zó vereerd dat hij niet vergeten wordt.''

Expositie

Eenmaal thuis maakt ze een 'shadowbox', een soort kleine vitrine. Daarin zitten brieven, foto's en andere memorabilia aan haar oom. ,,Ik wilde hem eigenlijk thuis tentoonstellen, maar ik had er geen goede plek voor. Toen besefte ik dat er maar één juiste plek voor was: in Nederland, in het fort.''