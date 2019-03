Fort Sabina bij Heijningen alsnog werkplek voor Werkplein

Video Op Solar Safari bij Shell Moerdijk

14 maart MOERDIJK - Maar liefst 345 kilometer aan aluminiumkabels ligt er in de grond onder het zonnepark dat Shell Moerdijk donderdag opende. Op 39 hectare braakliggend eigen terrein realiseerde Shell Moerdijk in ‘slechts’ anderhalf jaar dit zonnepark met 76.000 zonnepanelen, samen goed voor 27 MW piekvermogen. ,,Slechts ja”, zegt General Manager Richard Zwinkels. ,,Want een nieuw project kost ons normaal gesproken zo’n vijf jaar.”