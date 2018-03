Fort Sabina als toeristische trekpleister voor Moerdijk en verre omgeving

De plannen met het fort krijgen steeds vastere vormen. Zeker nu wethouder Thomas Zwiers en voorzitter Ada Grootenboer van de stichting Fort Sabina.nl een nieuwe exploitatieovereenkomst hebben getekend.

Volledig scherm Wethouder Thomas Zwiers en voorzitter Ada Grootenboer van de stichting Fort Sabina.nl ondertekenen het contract, waarin de toekomst van het fort wordt bezegeld. © Gemeente Moerdijk ,,Kom je op dit fort dan ben je meteen verliefd", zegt Arno Broeders, die leiding geft aan de vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud van Fort Sabina. ,,Als ik hier door de poort kom heb ik altijd het gevoel dat ik in een andere wereld kom." Hij is sinds 2010 op het fort werkzaam en zag steeds meer tot bloei komen. Bezoekersaantallen groeiden tot 10.000 per jaar.

De komende tien jaar investeren provincie, gemeente en stichting zo’n 4 miljoen euro in het fort. In november 2016 kwam gedeputeerde Henri Swinkels naar het fort met in zijn portemonnee 1,5 miljoen euro. De gemeente paste 8 ton bij voor beheer, onderhoud en ontwikkeling.

Volledig scherm In het hart van het fort komt een openluchttheater. © Gemeente Moerdijk

Vrijwilligerswerk

De stichting Fort Sabina.nl kan 1,7 miljoen euro steken in de toekomstige ontwikkelingen. De bijdrage van de stichting is niet alleen in baar geld beschikbaar, maar ook in talloze uren vrijwilligerswerk, zei fortwachter Joost van Rijckevorsel eerder.

,,Geld was altijd een probleem”, legt Broeders uit. ,,Maar nu is er meer geld en dus meer armslag." Er liggen plannen voor een nieuwe parkeerplaats, die nog dit voorjaar moet worden aangelegd. Voorts staat een amfibievoertuig op het verlanglijstje, dat pendeldiensten verzorgt tussen het fort en de Stelling van Willemstad en een ophaalbrug voor de poort van het fort. De vrijwilligers hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het restaureren van een deuren en ramen in het fort.

Volledig scherm Het Tour Modèle van Fort Sabina. © Gemeente Moerdijk

Walcherenexpeditie

Oud-wethouder van de gemeente Moerdijk, nu burgemeester van Goeree-Overflakkee en stichtingsvoorzitter Ada Grootenboer zegt: ,,Aan de ene kant gaan we het verhaal van de geschiedenis van het fort nog beter vertellen. Maar ook zullen we nieuwe evenementen en meer activiteiten ontwikkelen zodat uiteindelijk de bezoekersaantallen groeien."

Het fort is in 1809 gebouwd, samen met fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De bouw was volgens de Fransen nodig nadat de Engelsen bij de Walcherenexpeditie Zeeland waren binnen gevallen. Deze expeditie werd een grote mislukking. Het hoofddoel - Antwerpen veroveren - werd bij lange na niet gehaald.

Tour Modèle