Fort Sabina aast op eerherstel ophaalbrug

Zo moet het fort weer het eiland worden dat het vroeger was en dat moet een bezoek aan het voormalige verdedigingswerk nabij Heijningen een extra dimensie geven. ,,Ik geef toe dat het nog een fantasietje van ons is, maar dit is wel iets waar we voor de toekomst aan denken en waar we op termijn fondsen voor willen gaan werven”, zegt Annette Gepkens van de stichting.

Sluis

De ophaalbrug kwam er in 1871. Herstel moet het fort beter op de kaart zetten. Een andere wens met het oog daarop is om het water rond het fort te benutten voor zogeheten landschapskunst, onder meer bij de sluis uit 1885, een apart Rijksmonument. De afgelopen maanden liep er al een expositie met landkunst op Fort Sabina.

Het past in het streven om Fort Sabina uit te laten groeien tot een trekpleister.De Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels, de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers en voorzitter Ada Grootenboer van Stichting Fort Sabina.nl ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Zij spannen zich samen in voor een duurzaam beheer en instandhouding van het fort, dat eigendom is van Staatsbosbeheer.

Om meer bezoekers te kunnen ontvangen is de entree op de schop genomen. De Fortweg is aangepakt en nabij de sluis is een parkeerterrein met ruim 100 plaatsen aangelegd.