Fort Oranje in Heijningen zoekt nieuwe eigenaar

HEIJNINGEN - 'Ik gun een ander gezin net zo'n fijne tijd als wij hadden in dit huis. Het fort verdient het om in geleefd te worden'', zegt Jolie Krijger. Zij en haar man Hans zetten afgelopen maart hun woning aan de Oude Heijningsedijk in Heijningen te koop. Voor bijna acht ton krijg je een zeventiende-eeuws fort met een totale perceeloppervlakte van 9.770 vierkante meter, waarvan 7.010 weiland en 2.760 het perceel van de woning. De tuin heeft een oppervlakte van 1.250 vierkante meter.

,,Het wordt ons simpelweg te groot'', zegt Jolie, die het rijksmonument eind 1998 kocht. De aankoop van het fort was volgens haar man Hans interessant doordat Jolie als zelfstandig ondernemer de kosten van de renovatie onder de monumentenaftrek kon laten vallen.

,,Toen ik het pand voor het eerst binnenkwam, was het een bouwval'', zegt ze. ,,Ik glibberde over de losse tegels naar beneden.'' Toch was het meteen liefde op het eerste gezicht. ,,Toen de makelaar me de keuken liet zien, was ik verkocht. Ik ben op zaterdag met de makelaar gaan kijken en de donderdag erop was het van mij. Ik weet niet beter dan dat er in ons ouderlijk huis altijd geklust werd, dus het onderhoud eraan schrok me niet af.''

Koepel

Het monument kent een grote geschiedenis. Het is in 1654 gebouwd en behoorde tot 1995 aan 'de Eigenaaren van het Recht der Aanwassen'. De rentmeester van de Aanwassen presenteerde in het koepeltje, dat nu wordt gebruikt als werkkamer, ruim twee eeuwen lang iedere maand juni de rekening voor de pacht van de landerijen. ,,De zonen van de rentmeesters zaten in de kamer ernaast'', zegt Hans. Die kamer wordt nu gebruikt als woonkamer.

Eigenaren Hans en Jolie weten ontzettend veel over de geschiedenis van hun woning, mede door de vele verhalen die zij erover hebben gehoord. ,,Als er in het koepeltje werd vergaderd'', zegt Hans, ,,verzorgde de huishoudster de maaltijd. Dit gebeurde tot begin jaren negentig. Daarna werd het klaarmaken van de maaltijden overgenomen door restaurant Bellevue in Willemstad.''

De koepel is een van de vele pronkstukken van het huis dat in 1999 en 2003 ingrijpend is verbouwd. ,,Het is altijd onze bedoeling geweest om het fort zo authentiek mogelijk te laten'', zegt Hans. ,,Met de woongemakken van nu, maar wel in de sfeer van toen.'' Dat wordt gekenmerkt door de oude stalruimte die later bij het huis betrokken is en die nu fungeert als woon- en eetkamer. De oorspronkelijke waalstenen vloer ligt er nog in, maar wel met vloerverwarming eronder.

Oranje of Orange?

Over de naam van het fort valt te twisten. Oorspronkelijk heette het 'Fort Orange', wat later in de volksmond 'Fort Oranje' werd. Door de vele media-aandacht voor het andere Fort Oranje, de camping in Rijsbergen, zijn de bewoners het zelf weer 'Fort Orange' gaan noemen. Het afscheid valt Jolie zwaar. ,,Er zit zoveel tijd, liefde en energie in het huis. Na hier ruim twintig jaar te hebben gewoond, ga ik er met pijn in mijn hart weg.''