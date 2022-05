Fort de Hel dicht tot 6 juli, exploitant stopt

WILLEMSTAD - Fort de Hel in Willemstad blijft dicht tot woensdag 6 juli. Die dag loopt het contract van exploitant Pieter Korteweg af, maar hij is er nu al mee gestopt.

Of het Fort daarna nog open gaat, hangt af of de gemeente een nieuwe, tijdelijke exploitant vindt. De huidige uitbater heeft eind april aan de gemeente laten weten ‘met pijn in het hart’ met de exploitatie te stoppen.

Volgens de gemeente is de belangrijkste reden voor hem dat de beperkingen vanuit het huidige bestemmingsplan de komende jaren niet verdwijnen. ,,Gezien de plannen met zijn eigen bedrijf denkt hij niet dat het een verstandige keuze is om door te gaan", zegt wethouder Danny Dingemans. ,,Verder merkt hij dat het moeilijk is cateraars te vinden die voor langere termijn kwaliteitsspullen kunnen leveren.”

Spullen van fortterrein verwijderen

Exploitant Korteweg gaat de komende maanden gebruiken om zijn spullen van het terrein te verwijderen en daardoor ziet hij geen kans het fort open te houden. De gemeente vindt dat jammer en is ondertussen op zoek naar een andere exploitant die de nieuwe, in maart aangepaste exploitatie-opzet wél ziet zitten. De gemeente zoekt iemand die voor twee, mogelijk drie jaar een toekomstbestendig ontwikkelplan wil opstellen waarbij De Hel een rol krijgt in de Zuiderwaterlinie. Het gebouw moeten worden opgeknapt en er moeten duidelijke regels komen voor evenementen en toezicht. Er hebben zich intussen ‘geïnteresseerden’ gemeld.

‘Geen boterham te verdienen’

Pieter Korteweg was niet bereikbaar voor een reactie, maar liet eerder al weten dat hij geen boterham kan verdienen op Fort de Hel als de mogelijkheden niet verruimen. Hij had het idee dat er ‘een spelletje werd gespeeld'.

