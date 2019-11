Forensisch onderzoek naar misstanden gemeente Moerdijk

Kickboks­trai­ning in Zevenber­gen voor onzichtba­re doelgroep: jonge mantelzor­gers

9:26 ZEVENBERGEN - ,,Iedereen doet dit toch’’, zegt Dyantha van den Berg (15) stellig na de vraag waarom ze mantelzorger is voor haar chronisch zieke moeder. Voor haar is het van jongs af aan vanzelfsprekend dat zij haar moeder altijd helpt. Dat ze daardoor officieel een mantelzorger is, dat beseft ze totaal niet.