Foodtrucks en 12.000 potten waxinelichtjes bij Klundert bij Kaarslicht

Na de lampionnenoptocht om 17.30 uur is er de officiële opening op de vlonders in de Bottekreek. Hierna barst het evenement echt los met een groot aantal optredens van vele koren, muziekgezelschappen en bands binnen in de kerken en buiten op straat. Nieuw dit jaar is dat de Vestkant en de Verlaatstraat ook bij het evenement worden betrokken. "Aan de Vestkant komt een grote tent te staan waar alle deelorkesten van muziekvereniging Determinato zullen optreden”, zegt Konijnendijk. Om alles in goede banen te leiden is er vanaf de parkeerplaats bij de Niervaert een pendeldienst naar het centrum. Het publiek kan daar zijn auto wegzetten en dan de bus nemen. De busjes rijden vanaf 17.30 uur heen en de laatste bus gaat om 22.30 uur terug naar de parkeerplaats.

Foodtrucks

Het verkeer wordt bij de rotonde naar het industrieterrein Moerdijk omgeleid. "Daar staan omleidingsborden”, zegt Konijnendijk. "We willen ervoor zorgen dat het publiek zich niet vastrijdt in Klundert." Ook nieuw dit jaar zijn de foodtrucks die her en der in het centrum staan. Ze staan vanaf 16.00 uur dus, niemand hoeft naar huis om te gaan eten. De afsluiting is niet op het Stadhuisplein maar in en langs de Bottekreek. "Het Stadhuisplein is te klein. Daarom hebben we gekozen voor de Bottekreek. Daar is plaats voor iedereen. Het wordt een spectaculaire afsluiting met muziek, dans en een lichtshow." Meer informatie is hier te vinden.