Food trucks, puzzeltochten en fotowedstrijden: Moerdijkers willen buitengebied mooier maken

Vorige maand deed het bestuur een oproep aan betrokken burgers: kom met ideeën om het buitengebied van Moerdijk een stukje mooier te maken. De behoefte was groot, want tot dat moment was er nauwelijks respons van Moerdijkers. De gebiedstafel twijfelde hardop over de eigen levensvatbaarheid: ,,Kerst is een tijd waarin er ruimte is voor reflectie. Als de ideeën nu niet komen, dan komen ze nooit meer.”

Inmiddels zijn er behoorlijk veel ideeën binnengekomen, stelt voorzitter Wim Rijnart tevreden vast. ,,Daar zijn we heel enthousiast over.”

Food trucks

De ideeën lopen sterk uiteen. Ze variëren van het aanleggen van een voedselbos tot het verbeteren van fiets- en wandelroutes, puzzeltochten, ‘food truck routes’, fotowedstrijden, het planten van knotwilgen en het creëren van ‘plekken waar ouders terechtkunnen met opgroeiende peuters, kleuters en kleine kinderen’.

Quote We hebben genoeg in handen om door te gaan. We gaan er met volle moed tegenaan Wim Rijnart, Voorzitter Gebiedstafel Buitengebied

Het bestuur gaat binnenkort in gesprek met de burgers die zich hebben gemeld met hun plannetjes. ,,Vervolgens gaan we kijken hoe we het kunnen gaan uitwerken. Vanuit Zevenbergen is het lastig te zien wat er in Heijningen gebeurt, waar men op zit te wachten. Maar op deze manier weten we wat er in het veld leeft.”

Spijkers met koppen

Rijnart kan niet wachten om aan de slag te gaan. ,,Er zitten heel goede dingen bij. We hebben genoeg in handen om door te gaan. We gaan er met volle moed tegenaan en spijkers met koppen slaan.”