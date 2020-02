Fonkelnieuwe Markt in Zevenbergen: voeten vegen!

video Aanhangwa­gen omver op Moerdijk­brug, A16 weer vrij

13:58 MOERDIJK - Op de Moerdijkbrug was dinsdagmiddag de aanhangwagen van een truck omvergewaaid. Er waren twee rijstroken van de A16 afgesloten in de richting van Breda. Tegen 14.00 uur was de weg weer vrij.