Focus op Klundert bij Kunst & Monumentenroute, met stadhuis in de hoofdrol: ‘Er iets bijzonders van maken’

In de weekeinden van 4 en 5 en 11 en 12 september staan in Willemstad al veel andere activiteiten op de rol. Daarom komt de focus bij de vestingwallen van Klundert te liggen, zegt Gert van der Ros van de werkgroep Kunst & Monumentenroute.

Niek Tolenaars, stadsgids vol verhalen: ‘Stadhuis in Klundert is ook mijn kindje geworden’

Stadhuis is jarig

Bovendien is er een mooie aanleiding om Klundert extra in beeld te brengen, want het stadhuis bestaat vierhonderd jaar. Vanwege de coronaperikelen is de verjaardag van het rijksmonument nog niet gevierd, maar daar komt in september verandering in.