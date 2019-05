Florènce en Celine uit Willemstad halen met hun zelfgemaakte armbandjes 500 euro op voor het goede doel in Willemstad

Roemeense inbreker (36) steekt te voet A17 over op de vlucht voor politie

11:00 ZEVENBERGSCHEN HOEK - Aan de Binnenmoerdijksebaan in Moerdijk heeft de politie maandagmiddag met hulp van een politiehond een man aangehouden die wordt verdacht van inbraak. De man, een 36-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats, was op de vlucht geslagen nadat hij op heterdaad was betrapt in een woning aan de Moerdijkseweg in Zevenbergschen Hoek.