Flitsboetes A29 mogelijk zonder procedure teruggestort

Dat blijkt uit antwoorden van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op vragen van Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. De VVD’er stelde de vragen naar aanleiding van een artikel in deze krant dat tienduizenden weggebruikers ten onrechte zijn geflitst bij hectometerpaal 14,7 richting Rotterdam.



De rechter bepaalde dat een automobilist een boete van 113 euro niet hoeft te betalen, omdat de kromming in de weg een nauwkeurige snelheidsmeting in de weg staat. De politie controleerde vanaf hectometerpaal 14,7 geregeld op snelheid van 1 maart 2017 tot 1 februari dit jaar.



Het Openbaar Ministerie (OM) ging echter in hoger beroep. Het laat het Nederlands Meetinstituut (NMi) een nieuwe meting verrichten en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moet nu oordelen. Als het OM de zaak verliest, moet het bekijken wat de uitspraak betekent voor de eerder opgelegde boetes. ,,Als besloten wordt boetes terug te betalen dan is het niet nodig dat burgers hiervoor zelf een procedure starten’’, aldus Grapperhaus.