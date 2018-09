Flinke subsidie voor Vestingloop in Willemstad

Guus Meeuwis bindt strijd aan met Marco Borsato in NL Awards, ook Frans Bauer genomi­neerd

18 september TILBURG - Het levenslied is een nieuwe categorie bij de Buma NL Awards die op 1 oktober worden uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. Django Wagner, Jannes en Frans Bauer zijn genomineerd in de nieuwe categorie.