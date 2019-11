Financiële problemen het hoofd bieden met Schuldhulpmaatjes: Mustafa uit Zevenbergen is dankbaar

ZEVENBERGEN - Mustafa Antar Abdallah uit Zevenbergen is blij met zijn Schuldhulpmaatje Marina Botland. Zij helpt hem al een aantal maanden met opgebouwde schulden af te lossen, en belangrijker, te voorkomen dat zijn gezin in de schuldsanering terechtkomt.

Hij applaudisseerde dan ook hard toen Botland, uit handen van wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk, haar officiële certificaat voor Schuldhulpmaatje ontving. Naast Botland ontvingen nog negen Schuldhulpmaatjes datzelfde certificaat.

Enkele duizenden euro's

De Schuldhulpmaatjes zijn speciaal opgeleide vrijwilligers die in de gemeente Moerdijk iedereen kunnen helpen met financiële problemen. Wethouder Zwiers vertelt tijdens de uitreiking dat ruim 2500 huishoudens in de gemeente langdurige betalingsachterstanden hebben. ,,Met dit project hopen we vooral aan de voorkant van die problemen te komen, zodat erger kan worden voorkomen.”

Het gezin van Antar Abdallah is hier een goed voorbeeld van. Zij hadden een schuld van enkele duizenden euro's, die Antar Abdallah als alleenverdiener niet weggewerkt kreeg.

Angel

Toen hij via het CJG hoorde van de Schuldhulpmaatjes, heeft hij zich aangemeld bij Stichting Grip op de Knip, verantwoordelijk voor dit project. Antar Abdallah: ,,Ik wilde geholpen worden en niet in de schuldsanering belanden.” Afgelopen augustus werden hij en Botland door de coördinatoren van deze stichting aan elkaar gekoppeld.

Samen brachten zij in kaart waar bij het gezin Antar Abdallah de financiële angel zat. ,,Besparing op energie en verzekeringen is het eerste dat we aangepakt hebben, net als betalingsvoorstellen doen voor het aflossen van de opgebouwde schulden”, vertelt Botland.

Weer vertrouwen

,,En Marina zag dat ik te weinig verdien, ten opzichte van mijn capaciteiten”, vult Antar Abdallah aan. ,,Zij heeft mij gecoacht dit bespreekbaar te maken bij mijn werkgever, en daar zijn positieve toezeggingen gedaan.”