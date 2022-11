Finalist Miss Beauty of Noord-Brabant zet zich in voor duurzaamheid: ‘Er zit een taboe op deze verkiezingen’

met video Een kijkje ónder de Haring­vliet­brug: ‘Alsof we hier een Zwitsers horloge aan het maken zijn’

WILLEMSTAD - Boem, boem. Boem, boem. Terwijl het verkeer over de Haringvlietbrug dendert, is meters onder het wegdek een continu gedreun te horen. We zijn in de kelder van de cruciale verkeersader tussen Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. ,,Een bijzondere plek.”

17 november