Files zijn funest voor de economie in de Rotterdamse regio

'Met auto door de stad is de enige optie'

Wim Donker (31): ,,Ik woon 10 kilometer bij mijn werk vandaan, maar doe er op zijn minst drie kwartier over. Dat gaat toch te ver? In eerste instantie ging ik op de elektrische fiets. Helaas kan je die op Zuid nergens veilig neerzetten; hij werd na een maand al gestolen. Ik heb geen eigen tuin en woon in een bovenwoning. De dichtstbijzijnde fietstrommel die ik kan huren, staat op een kilometer afstand. En voor ov-fietsen is geen standplaats in Hillegersberg, dus het gezonde fietsen heb ik moeten opgeven. Het openbaar vervoer is ook geen optie, want dan ben ik nóg langer onderweg. Met de metro moet ik meermaals overstappen en ben ik een uur bezig, de bus rijdt over de Molenlaan die altijd druk is. Dan zit ik liever even lang in mijn eigen auto. De heenweg is nog wel te doen, maar de terugweg is echt een ramp. Door de stad is geen optie, daar is het altijd megadruk. Via de Maastunnel gaat niet, want die is dicht. Dan kan ik dus alleen nog over de snelweg. Dat is elke dag file rijden. De gemeente zou moeten zorgen voor een betere infrastructuur."