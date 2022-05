Files niet te voorkomen door dichte Haringvlietbrug, zegt minister: ‘Maar vervangen klep kan niet sneller’

Tot groot ongenoegen van overheden en ondernemers in de regio gaat de Haringvlietbrug vanaf 1 januari 2023 voor zeker driekwart jaar dicht voor scheepvaart hoger dan dertien meter. De brug, die nu nog twee tot drie keer per dag opengaat, is dan niet meer veilig te bedienen. In de zomer van dat jaar kan wegverkeer (A29) er twee maanden niet overheen en het is het omrijden geblazen via onder meer de A16.