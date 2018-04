Fileleed op A29 en N217 gaat onverminderd door

Drie verdachten gepakt en twee gevlucht bij ontdekking grote hennepdrogerij

11 april NOORDHOEK - De politie zoekt naar de inzittenden van twee auto's die dinsdagavond zijn gevlucht na de ontdekking van een flinke hennepdrogerij in een oude champignonloods in Noordhoek. Drie andere verdachten uit Rotterdam en Dordrecht werden na een snelle actie door meerdere politie-eenheden ter plekke ingerekend, telkens in of bij sloten. De politie heeft 195 kilo henneptoppen in beslag genomen.