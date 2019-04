Fileleed A16 en Moerdijkbrug: roep om meer asfalt

MOERDIJK - ,,Ik wou dat ik een asfaltmachine kon aanzetten”, zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers over het fileleed op de A16 en de Moerdijkbrug. De verkeersproblemen nemen toe. Maar zicht op een oplossing is er niet, ondanks een stevige lobby die nu al enkele jaren aan de gang is.