File op A16 richting Rotterdam na ongeval, verkeer omgeleid

Boerenpraat ‘De koe zal zich prettiger voelen zonder die dikke vacht’

5 december Nadat in de ochtend het vee is verzorgd, arriveren mijn leerlingen rond de klok van negen. Een keer in de twee weken komen de eerstejaarsleerlingen van Curio, afdeling Veehouderij, naar mijn boerderij. Hiervoor heb ik een skybox in de stal ingericht als leslokaal. Normaal probeer ik de lessen op school te combineren met de praktijk op mijn boerderij. Vandaag staat echter een heus dagje 'praktijk' op het programma.