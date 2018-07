Fijnaartse vastgoedmagnaat Gerard van der Horst wil invalidenwagen kopen voor Naomi uit Breukelen: "Haar verhaal raakte mij"

Naomi reed al jaren in een 'Canta' van het UWV, maar zou hem nu moeten inleveren. Daarmee zou ze al haar mobiliteit en zelfstandigheid verliezen. Een eigen Canta kopen, daar heeft ze het geld niet voor. Van der Horst hoorde van de situatie van Naomi via een oude kennis. "Haar verhaal raakte mij, omdat ik zag hoe vol en enthousiast zij in het leven stond, ondanks haar handicap", zo vertelt hij. "Het verliezen van dat wagentje zou echt een enorme impact hebben op haar leven, terwijl het iets is wat ik gemakkelijk zou kunnen verhelpen. Toen moest ik gewoon iets doen."

Mobiliteit

Het is niet de eerste keer dat Van der Horst een Canta aanschaft voor iemand in nood: "Drie jaar geleden heb ik voor een jongen in Wassenaar ook zo'n invalidenwagentje gekocht." Maar dat betekent niet dat hij nu speciaal iets met Canta's heeft, zo lacht Van der Horst. "Het is toevallig twee keer hetzelfde type wagentje, maar daar gaat het mij niet om. Ik vind het belangrijk dat iemand gewoon mobiel kan zijn. Mobiliteit is belangrijk voor mij. Hoe mooi is het als ik iemand daar dan bij kan helpen."