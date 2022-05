Fijnaartse opvoedcoach geeft tips aan ouders: ‘Opvoeden kan behoorlijk frustrerend zijn’

Misschien was het wel omdat ze zelf in zo’n warm nest werd geboren, dat ze koos voor het sociaal-pedagogisch werk. Bij de familie Bom aan de Kadedijk in Fijnaart mocht en kon veel. Haar vader was landbouwer, moeder dreef een hobby-winkeltje en met haar broer, vriendjes en vriendinnetjes ravotte ze veel in en om de boerderij, van mee het land op tot slapen in de hooiberg en op de heftruck rijden. Een droomjeugd, ondanks dat er ook veel zorg nodig was voor haar gehandicapte zusje.