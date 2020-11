Fijnaartse brouwerij kan proosten: ‘Kleine partijen met speciaalbier is een gat in de markt’

‘Creabea’ zijn is hip: gouden tijden voor de hobbywin­kels

15 november Door de verscherpte maatregelen, hebben we allemaal weer extra tijd vrij. Dit is voor veel mensen de perfecte kans om zich te ontpoppen tot een echte 'creabea'. Haken, breien, zelf sieraden maken: het is hip. ,,Men komt voor de persconferentie vaak nog wat bollen wol inslaan", vertelt Anita Damen van Allerlei Kreatief in Etten-Leur.